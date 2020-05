Keine Liegen und Schirme auf den Stränden von Manacor und Pollença

Sämtliche Strände, die zur Gemeinde Manacor im Osten von Mallorca gehören, werden in dieser Saison nicht über Liegen und Sonnenschirme verfügen. Die vorgesehene Betreiberfirma traf diese Entscheidung angesichts der geschäftlich möglicherweise nicht optimal verlaufenden kommenden Badezeit.

Zu den Stränden in Manacor zählen S'Illot, der Strand von Porto Cristo und zahlreiche Calas. Problematisch ist, dass diese Strände auch nicht gesäubert werden. Die Gemeinde forderte die Besucher deswegen auf, die Strände und Calas gereinigt zu hinterlassen.

Auch die Strände der Gemeinde Pollença werden in diesem Jahr nicht über Sonnenschirme und Liegen verfügen, wie bereits am Anfang der Woche offiziell mitgeteilt worden war. (it)