Mehr Hotels als erwartet öffnen im Sommer an der Playa de Palma

Jetzt ist klar, wie viele Hotels an der bei Deutschen beliebten Playa de Palma auf Mallorca in diesem Sommer aufmachen. Nach Angaben des zuständigen Hotelierverbandes vom Donnerstag handelt es sich um 52 Häuser. Das sind 47 Prozent, mehr als noch vor Wochen erwartet. In dem Urlauberareal gibt es derzeit insgesamt 112 Hotels.

Die meisten Hotels, die den Angaben zufolge öffnen, sind Vier-Sterne-Häuser. Der Verband hofft, dass die Buchungen rasant zunehmen, damit womöglich noch mehr Hotels ihren Betrieb aufnehmen können. Bis Ende Juni werden elf Häuser für Gäste zugänglich gemacht, zehn Prozent der Hotelzahl.

An der Playa de Palma gibt es derzeit 38 Dreisterne-Hotels, 58 Viersternehäuser und sechs fünfsterne-Herbergen. (it)