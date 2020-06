Fähre zwischen Mallorca und Frankreich nimmt wieder Betrieb auf

Auch die Fährgesellschaft Corsica Ferries glaubt weiter an Mallorca. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag an, die Verbindung zwischen Port d'Alcúdia und Toulon in Süd-Frankreich am 2. Juli wiederaufzunehmen.

Die Route war auch im vergangenen Jahr und im Jahr 2018 in den Sommermonaten bedient worden. Davor hatte es 15 Jahre lang keine Fährverbindung von Mallorca nach Frankreich gegeben.

Die für dieses Jahr ab dem Frühling vorgesehenen Fahrten mussten wegen der Coronakrise abgesagt werden. Die Fahrt nach Toulon dauert etwa 15 Stunden, man kommt mit seinem Auto somit weiter bequem zur malerischen Cote d'Azur. (it)