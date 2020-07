Chaos auch vor Mietwagen-Schaltern im Mallorca-Airport

Nach den chaotischen Zuständen am Mittwoch im Flughafen von Mallorca ist bekannt geworden, dass sich auch vor den Mietwagen-Schaltern die Menschen für Corona-Verhältnisse zu dicht ballten. Mindestabstände konnten dort nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora nicht eingehalten werden.

Nur zwei Gesundheitskontrolleure hatten die von den Passagieren ausgefüllten Fragebögen zur Aufspürung von Kontaktpersonen angenommen. In vielen war nicht alles hineingeschrieben worden, so dass die Mitarbeiter nachfragen mussten. Deswegen bildeten sich vor allem im Terminal C, wo viele Jets aus Deutschland angedockt hatten, lange Schlangen.

Was den Flugverkehr an jenem Tag angeht, so bewegten sich etwa 30.000 Passagiere durch das Gebäude. Das sind nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena nur 25 Prozent des Aufkommens am 1. Juli 2019. Damals hatte es 940 Flugverbindungen gegeben, am Mittwoch waren es 210. (it)