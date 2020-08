144 Hotels auf Mallorca beenden die Saison Ende August

144 Hotels auf Mallorca werden Ende August und gar schon in dieser Woche die Saison beenden, das gab María Frontera, Vorsitzende der Hoteliersvereinigung Fehm am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. 321 Häuser hatten in diesem Sommer auf der Insel den Betrieb aufgenommen.

Aufgrund der derzeitigen Lage in Europa hätten sich die Unternehmen zu diesem Schritt entschlossen, betonte Frontera. Nun gilt es abzuwarten, wie sich die Buchungslage im September entwickle. "Viele Veranstalter bieten bis in die erste Septemberwoche oder gar bis Mitte des Monats keine Reise an", sagte Frontera. Wenn die Corona-Zahlen aber wieder zurückgehen, sei mit einer Wiederbelebung des Tourismusmarktes bis Ende des kommenden Monats zu rechnen. (cls)