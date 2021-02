Nach den Boutique-Hotels gibt's jetzt Boutique-Bootsausflüge

Ein neuer Luxustrend wird auf den Balearen populärer. Nach Boutiquehotels setzt der erste Unternehmer jetzt auf so einen hohen Standard auch auf Booten.

Vor Mallorcas Nachbarinsel Menorca bietet die Firma Menorca Yachting High-End-Ausflüge auf einer edlen Motoryacht an. Firmenchef Victor Montanyà sagte der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, dass die Nachfrage im vergangenen Sommer stark zugenommen habe. Die Firmenphilosophie beschrieb er wie folgt: Der Kunde solle sich bei so einer Tour wie zu Hause fühlen. Deswegen werden dort unter anderem Häppchen statt Getränke in Plastikbechern angeboten, man wandelt auf Holzplanken statt auf Plastik.

Montanyà zufolge sind es vor allem solvente Gäste von Landhotels oder Mieter von Fincas, die seinen Service in Anspruch nehmen.

Den Trend zum persönlicheren Luxuserlebnis im Urlaub jenseits des Massentourismus gibt es schon seit mehreren Jahren. Deswegen waren vor der Corona-Pandemie in Palma zahlreiche sogenannte Boutiquehotels eröffnet worden. (it)