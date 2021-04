So bereiten sich Mallorcas Konkurrenten auf die Hochsaison vor

Während auf Mallorca die Corona-Inzidenz zwar weiterhin niedrig ist, doch die Impfkampagne nur langsam läuft, bereiten sich die Konkurrenten der Inseln anderweitig auf die Hochsaison vor. In Italien etwa will man bevorzugt Einwohner einiger Ferieninseln vor der Krankheit schützen. Man habe vor, einige Eilande im Sommer vollständig coronafrei als Urlaubsziel anbieten zu können, sagte der italienische Tourismusminister Massimo Garavaglia. In diesem Zusammenhang nannte er Elba, Capri und Ischia.

In der Türkei ist man bereits aktiv: Dort wurde mit der gezielten und massiven Impfung von sämtlichen Arbeitnehmern begonnen, die in der Tourismusbranche arbeiten. Es geht um Beschäftigte von Fluglinien, Flughäfen, Hotels und Reiseagenturen. Im Sommer will man diese Spezialkampagne beendet haben.

Griechenland und Zypern öffnen sich ab Mitte Mai generell wieder sämtlichen ausländischen Touristen, die geimpft sind oder ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen können. Auch Kreuzfahrten sollen reaktiviert werden und eine Liste "grüner", also risikoarmer Länder erarbeitet werden.

Auf Mallorca steht der Tourismus bei den Impfungen bislang nicht im Fokus, auch die Wiederaufnahme des Kreuzfahrttourismus lässt auf sich warten. (it)