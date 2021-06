Hotelverbände auf Mallorca rechnen mit Saisonstart ab Juli in Magaluf

In dem bei Briten beliebten Ferienort Magaluf, im Südwesten von Mallorca, werden die meisten Hotels nicht vor Juli öffnen. Grund dafür ist die Entscheidung Großbritanniens, Spanien weiterhin nicht auf die grüne Liste mit niedriger Corona-Inzidenz zu setzen.

Rund 100 Hotels in Magaluf wollten ursprünglich noch in dieser Woche wiedereröffnen. Aufgrund der fehlenden britischen Touristen wird dies nun um einige Wochen verschoben. Viele Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter deshalb weiter in der Kurzarbeit ERTE lassen.

Wer von Spanien nach Großbritannien einreist, muss sich dort in eine zehntägige Quarantäne begeben. Die Entscheidung aus London, Mallorca und die Nachbarinseln weiter als Risikogebiete einzustufen, kam überraschend. Die sanitäte Situation auf den Balearen ist momentan stabil. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 20 Fällen pro 100.000 Einwohner.