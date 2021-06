Nagelneue Toiletten am Traumstrand von Cala Millor eröffnet

Am Strand vom beliebten Urlaubsort Cala Millor im Osten der Insel rüsten Betreiber für die kommende Sommersaison auf. So wurden eine neue Touristeninformation und öffentliche Toiletten am Strand eingerichtet.

Dafür wurde speziell ein Gebäude an der Uferpromenade renoviert. In diesem befindet sich nun die Touristeninformation. Die Umbauarbeiten waren Ende 2017 zwischen dem Rathaus der Gemeinde und der Balearen-Regierung vereinbart worden. Das Projekt kostete rund 172.238 Euro.

Vor allem die Nachfrage nach öffentlichen Bädern in Strandnähe stieg in den vergangenen Jahren an. Die neuen Bäder enthalten getrennte Kabinen für Männer und Frauen, sowie ein barrierefreies WC.