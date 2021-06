Buchungsnachfrage aus Großbritannien nach Mallorca schießt in die Höhe

Die Buchungsnachfrage von britischen Urlaubern nach Mallorca steigt nach Bekanntgabe der Reiselockerungen rasant an. Das hat der Reiseveranstalter Jet2Holidays in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Nach Angaben des Unternehmens sind in weniger als 24 Stunden die Buchungen um 3000 Prozent angestiegen. Die Balearen und Malta sind derzeit die einzigen Urlaubsziele, die sich auf der grünen Liste in Großbritannien befinden.

Die britische Regierung hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die Balearen nun in die grüne Liste der sicheren Reiseziele aufgenommen wurden, obwohl die Zahl der Infektionen in den letzten Tagen deutlich zugenommen hat. Zuvor mussten sich rückkehrende Urlauber aus Mallorca in Großbritannien in eine zehntägige Quarantäne begeben.