Mallorca-Regierung beschwört Verlängerung der Urlaubssaison bis in den November hinein

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln setzt alles daran, die coronabedingt kompliziert verlaufende Urlaubssaison in diesem Jahr bis in den November hinein zu verlängern. Das sei dank der langsamen Lockerungsstrategie auf den Balearen möglich, sagte Tourismusminister Iago Negueruela am Dienstag im Regionalparlament. Deswegen würden die Balearen nunmehr als "vertrauenswürdiger" unter Touristen gelten.

Weil dem so sei, kämen momentan sieben von zehn deutschen Urlaubern auf die Balearen, so Negueruela. Damit liege man spanienweit vor den Kanarischen Inseln und Katalonien an der Spitze.

Die Tourismusbranche soll Negueruela zufolge mit Sonderhilfen unterstützt werden. Man wolle etwa für die Förderung des innerspanischen Tourismus fünf Millionen Euro freigeben, sagte er.

Der November ist auf Mallorca im Gegensatz zu Deutschland in der Regel ein milder und zumeist sonniger Monat mit Temperaturen um die 20 Grad.