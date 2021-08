Hotels dürfen ab sofort Pools auf Dachterrassen in Alcúdia bauen

In Alcúdia, im Inselnorden von Mallorca, dürfen Hotels künftig Pools auf Dachterrassen installieren. Das geht aus einem neuen Beschluss des Rathauses der Gemeinde hervor. Diese Auflage ist allerdings an zwei Bedingungen geknüpft.

So dürfen sich die touristischen Unterkünfte nicht in der Altstadt von Alcúdia befinden. Des Weiteren gilt diese Regelung nicht für Hotels, die an eine Wohnsiedlung grenzen.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden auf der Insel, war es zuvor in Alcúdia nicht gestattet Swimmingpools auf Dachterrassen in Hotels und Privatgrundstücken zu installieren. Diese Regelung wurde nun vom Rathaus ausschließlich für touristische Unterkünfte geändert.