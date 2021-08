Flüge nach Mallorca: Ab Oktober keine Gratistests mehr in Deutschland

Wer ab dem 11. Oktober un- oder unvollständig geimpft nach Mallorca fliegt und ein negatives Testergebnis für die Einreise nach Spanien benötigt, muss dieses dann bezahlen. Das beschloss die Bundesregierung. Momentan benötigen nur Passagiere, die in Hamburg in ein Flugzeug steigen, einen Antigentest. Dass andere Gegenden in Deutschland hinzukommen, ist angesichts der dort steigenden Inzidenz zunehmend wahrscheinlich.

Bislang gilt noch das Angebot kostenloser Bürgertests. Für Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt – dazu zählen etwa Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren – werde es weiterhin die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben, so die Bundesregierung.

Begründet wird der Schritt damit, dass der Staat mittlerweile jedem, der dies wünsche, ein kostenloses Impfangebot mache. Deshalb könne man die Kosten für die Tests nicht mehr der Allgemeinheit aufbürden.