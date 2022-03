Trotz Krieg in der Ukraine: Viele Osterbuchungen für Mallorca

Ungeachtet des Kriegs in der Ukraine buchen Ausländer für die im April anstehende Osterzeit intensiv Reisen nach Mallorca und die Nachbarinseln. Wie die Internet-Plattformen Dingus Datahotel und Travelgate X mitteilten, stehen de Balearen, was die Lage anbelangt, derzeit europaweit am besten da.

Verglichen mit dem vergangenen Jahr stiegen die Buchungen demnach um 47 Prozent. Mit mehr Gästen als im Vor-Corona-Jahr 2019 wird aber nicht gerechnet.

Unterdessen wurde am Flughafen von Mallorca, angesichts der Zunahme von Passagieren und Verbindungen, der Terminal A wiedereröffnet. Hier werden traditionell Fluggäste aus Nicht-EU-Ländern wie Großbritannien abgefertigt.