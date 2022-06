An Palmas Flughafen Son Sant Joan sind am vergangenen Wochenende mehr Flugpassagiere als in Madrid-Barajas und Barcelona- El Prat verzeichnet worden. Die hohe touristische Nachfrage auf Mallorca übersteigt momentan alle vorherigen Prognosen des Flughafenbetreibers Aena. Daher stellt das spanische Innenministerium 500 zusätzliche Beamte der Nationalpolizei zur Verstärkung der Passkontrollen an landesweiten Flughäfen ein, rund 50 davon an Palmas Airport Son Sant Joan.