Wie das statistische Institut der Balearen (Ibestat) am vergangenen Mittwoch bekannt gab, haben sich am 15. April 2022 mehr Leute auf den Balearen und somit auch auf Mallorca befunden als jemals an einem Frühlingstag zuvor. Genauer hielten sich an diesem Karfreitag 1.540.580 Menschen auf der Inselgruppe auf. Die veröffentlichten Urlauberzahlen des gesamten Frühjahrs 2022 lassen nach Expertenmeinung deshalb auf ein erneutes touristisches Rekordjahr schließen.

Vergleicht man die Zahl dieses Tages beispielsweise mit demselben Tag im Jahr 1997, fällt auf, dass in diesen 25 Jahren die Anzahl der Menschen auf Mallorca und den Nachbarinseln um 63 Prozent gestiegen ist. Lebten Ende der 90er-Jahre rund 780.000 Menschen auf den Balearen, sind es heute ungefähr 1,2 Millionen. Die Zahl der Insel-Bewohner steigt somit in einem viertel Jahrhundert um 50 Prozent an. Die Bevölkerungszahl der Inselhauptstadt hat sich im selben Zeitraum sogar verdoppelt. Der bisherige Rekord für die meisten Menschen zur selben Zeit auf der Inselgruppe wurde am 9. August 2017 aufgestellt. Damals hielten sich gleichzeitig mehr als zwei Millionen Menschen hier auf. Die Statistiker gehen davon aus, dass diese Marke in dieser Hauptsaison geknackt werden könnte. In den Jahren 2018 und 2019 waren die Besucherzahlen leicht gesunken und in den Jahren 2020 und 2021 infolge der Corona-Krise stark zurückgegangen.