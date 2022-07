Auf den Flughäfen von Mallorca und den Nachbarinseln sind am Sonntag so viele Flugzeuge wie noch nie in diesem Jahr gestartet und gelandet. Genau 1537 wurden nach Angaben der spanischen Airport-Betreibergesellschaft Aena gezählt. Das waren somit sogar mehr als eine Flugbewegung pro Minute. Ein 24-Stunden-Tag zählt exakt 1440 Minuten.