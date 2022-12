Nur 15 Länder auf der gesamten Welt haben in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres mehr Touristen angelockt als Mallorca und die Nachbarinseln. Das geht aus jüngst veröffentlichten Zahlen der Welttourismus-Organisation der Vereinten Nationen hervor.

Demnach kamen in dem Zeitraum immerhin etwa 11,5 Millionen Urlauber auf die Inseln. Mehr waren es nur in Frankreich, den USA, Italien, der Türkei, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Dänemark, Griechenland, Portugal, Österreich, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in den Niederlanden, Kroatien und generell in Spanien.

Auf weltweiter Ebene erreichte der Tourismus bis zum September 65 Prozent des Aufkommens vom Vergleichszeitraum des Jahres 2019 vor der Corona-Pandemie. Bei den Balearen muss allerdings bereits von 95 Prozent gesprochen werden, ein erfreulich hoher Wert.

Ostasien erholte sich den Angaben zufolge bislang kaum von der Corona-Flaute. Dies bezieht sich vor allem auf Reiseländer wie Indonesien oder Thailand. Das liegt daran, dass etwa in China noch immer Lockdowns dekretiert werden. Auch chinesische Urlauber reisen momentan weiterhin kaum ins Ausland.