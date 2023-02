Im laufenden Jahr werden auf Mallorca eine ganze Reihe hochpreisige Luxushotels eröffnet. Den Reigen beginnt nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am 16. Juni das bei Banyalbufar befindliche Son-Bunyola-Hotel des Milliardärs Richard Branson. Dort sollen pro Nacht 600 Euro für das Zimmer verlangt werden. Damit wird der allgemeinen Preissteigerung im Luxussegment Rechnung getragen. Im Durchschnitt muss man auf den Balearen 300 Euro pro Nacht für ein Doppelzimmer in einem Fünfsterne-Hotel bezahlen.

Sechs weitere Luxushotels werden hinzukommen: Da ist zunächst einmal das in der Nähe des Dorfes Campanet entstehende Lodge Hotel Spa. Es handelt sich nach Angaben des Betreibers Único Hotels um eine nachhaltige Edelherberge. Wer dort absteigen will, muss 465 Euro pro Nacht bezahlen. Ebenfalls im Frühling wird das Grand Hotel Son Net im Gebirgsort Puigpunyent eingeweiht. Dieses ist in einer Finca aus dem 17. Jahrhundert untergebracht und wird von dem Unternehmen Finca Cortesín Hotels & Resorts betrieben. Die Nacht wird dort ab 792 Euro zu Buche schlagen.

Die vier weiteren Luxushotels, die im laufenden Jahr eröffnet werden, sind folgende: Das Ikos Hotel in Porto Petro, wo das Doppelzimmer 338 Euro kostet, das Boutique-Hotel Nobis in der Caputxines-Gasse in Palma, ein Hotel in Cala Blava der unter anderem von Tennis-Star Rafael Nadal gemanagten Zel-Hotel-Gruppe des Meliá-Konzerns und das Cappuccino-Hotel in Port d'Andratx.

Seit dem Jahr 2012 sind die Übernachtungspreise in Luxushotels auf Mallorca deutlich in die Höhe gegangen. Hatten sie damals noch 196 Euro betragen, so waren es im vergangenen Jahr 298 Euro. Der spanische Durchschnitt liegt bei "nur" 233 Euro pro Nacht und Zimmer. Diese Preise können verlangt, weil die auf Mallorca urlaubenden Gäste im Augenblick besonders ausgabefreudig sind.