Mit dem Großraum-Jet nach Mallorca: In diesem Sommer wird das auch von der Schweiz aus möglich sein. Wie die Fluggesellschaft Swiss auf MM-Anfrage bestätigt, soll der Airbus A330-300 auf der Strecke zwischen Zürich und Palma eingesetzt werden. Konkret soll der Riesenflieger vom 1. Juli bis 26. August 2023 starten. Meike Fuhlrott ist Pressesprecherin bei Swiss und erklärte im Interview: "Zum einen können wir so die hohe Nachfrage decken, zum anderen können wir so die Flugplanstabilität gewährleisten." Kurzstreckenflugzeuge, die kleiner sind und weniger Passagiere transportieren, müssten häufiger gewartet werden.