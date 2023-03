Mallorca – die Lieblingsinsel der Deutschen ist mit einer knappen Million Einwohnern und einer Fläche von 3640 Quadratkilometern mit Abstand die größte Insel Spaniens (gefolgt von Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria). Aber wo reiht sich die Insel eigentlich im europäischen Vergleich ein. Auf welchem Platz rangiert sie in der Liste der größten Inseln im Mittelmeer? Eines ist klar: nicht auf dem ersten ...

1. Sizilien: Die 25.662 Quadratkilometer große Insel im Süden Italiens, die eine eigenständige Region des Landes darstellt, ist das größte Eiland im Mittelmeerraum. Sie ist durch die nur drei Kilometer breite Meerenge von Messina vom Festland getrennt. Während der Norden und Osten von Steilküste und zahlreichen Buchten geprägt sind, flacht Sizilien Richtung Süden ab und bietet dort lang gezogene Sandstrände. Neben Resten der ursprünglichen Waldgebiete finden sich zahlreiche tropische und subtropische Pflanzenarten. Auf der Insel werden Gemüse, Obst, Wein, Mandeln, Oliven und Hartweizen angebaut. Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist der 3345 Meter hohe Vulkan Ätna als größter und aktivster Vulkan Europas. Hauptstadt: Palermo.

2. Sardinien: Auch auf dem zweiten Rang landet eine italienische Insel: Sardinien! "Sardegna" ist im Landesinneren teilweise nur dünn besiedelt und größtenteils mit Bergen bedeckt. Typisch sind die vielen Schafherden. Auf der Insel leben Flamingos, Schildkröten, Wildpferde und in den Wäldern begegnet man sardischen Hirschen und Wildschweinen. Die Hauptstadt Cagliari mit ihrer sehenswerten Altstadt liegt im äußersten Süden. Die Insel bietet neben Steilküsten viele flache, feinsandige Strände und kleine Buchten. Besonders berühmt sind die Strände der vornehmen Costa Smeralda im Nordosten. Exakte Größe: 23.949 Quadratkilometer.

3. Zypern ist die drittgrößte Insel des Mittelmeeres und gehört geographisch faktisch bereits zu Asien. Sie legt 68 Kilometer südlich der Türkei und 95 Kilometer westlich der syrischen Küsten. Der Nordteil der Insel ist seit 1974 türkisch besetzt, der Südteil ist ein eigenes Staat. Die grüne Linie zwischen beiden Blöcken wird von der UNO überwacht und trennt auch die Hauptstadt Nikosia in zwei Hälften. Genau wie Sizilien und Sardinien ist auch das 9.251 Quadratkilometer große Zypern ein beliebtes Reiseziel.

4. Korsika: "La Corse" ist quasi die französische Schwesterinsel von Sardinien, liegt unmittelbar im Norden davon. Korsika ist 8741 Quadratkilometer groß und für seine Strände und die schroffen Gebirge bekannt. Vor allem der Westen ist durch zahlreiche Buchten geprägt, während das Landesinnere von einem Hochgebirge beherrscht wird, das bis auf über 2500 Meter ansteigt und ein Paradies für Wanderer ist. Hauptstadt: Ajaccio.

5. Kreta: Die größte griechische Insel beherbergte gleichzeitig den südlichsten Punkt des europäischen Mittelmeerraums. Von West nach Ost erstreckt sich eine bis zu 2500 Meter hohe Gebirgskette, die von Hochebenen und Schluchten unterbrochen wird. Am bekanntesten ist die Samaria-Schlucht, welche Wanderern aus aller Welt eine anspruchsvolle Strecke mit phantastischen Aussichtspunkten bietet. Die Nordseite der Insel fällt flacher zum Meer ab, so dass sich hier die meisten Urlaubsorte mit vielen Hotels, Apartmentanlagen und dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Heraklion befinden. Größe: 8312 Quadratkilometer.

6. Euböa ist die wohl unbekannteste Insel in dieser Liste. Sie liegt östlich des griechischen Festlandes und erstreckt sich über 175 Kilometer von Nord nach Süd. Über ihre gesamte Länge wird sie von einem Gebirgszug durchzogen, der sich im Nordwesten an Thessalien anschließt und sich nach Süden über die Inseln Andros, Tinos und Mykonos fortsetzt. Die Insel gehört zur Region Sterea Ellada (Mittelgriechenland). Zum Regionalbezirk Euböa gehören auch die Insel Skyros, ein kleiner Teil des Festlandes sowie eine große Anzahl von Felseninseln, wie beispielsweise die Petalische Inselgruppe. Größe: 3665 Quadratkilometer. Hauptstdt: Chalkida.

7. Mallorca: Und da ist sie, die wunderschöne Insel Mallorca. Spaniens größtes Eiland (3640 Quadratkiloemert) bedarf hier keiner weiteren Beschreibung, da es die meisten MM-Leser bestens kennen. Für alle anderen: Mallorca ist die größte Insel der Balearen-Gruppe, bestehend aus den Gymnesianen (Mallorca und Menorca) und den Pityusen (Ibiza und Formentera), die eine autonome Gemeinschaft innerhalb Spaniens bildet. Auf Mallorca befindet sich auch die Hauptstadt der Balearischen Inseln, Palma. Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. Darüber hinaus ist Mallorca auch die größte zu Spanien gehörende Insel.

8. Lesbos: Zurück nach Griechenland! Lesbos (1630 Quadratkilometer) liegt im Norden der Ägäis etwa 15 Kilometer von der türkischen Küste entfernt. Sie ist per Fähre oder über den Flughafen der Hauptstandt Mytilini erreichbar. Lesbos ist geprägt von steilen Gebirgszügen, ausgedehnten Kiefernwäldern und zwei tiefen Buchten, die vom Südwesten und Südosten weit ins Landesinnere hineinreichen und von fruchtbaren Ebenen gesäumt sind, in denen überwiegend Obst und Oliven angebaut werden. In den vergangenen Jahren war Lesos mit seinen Aufnahmelagern auch immer wieder wegen der Flüchtlingskrise in den Schlagzeilen.

Auf den Plätzen 9 und 10 folgen Rhodos und Chios (beide Griechenland). Zu den Top 20 zählen außerdem Kefalonia (Griechenland), Menorca (Spanien), Korfu (Griechenland), Ibiza (Spanien), Samos, Lemnos, Naxos und Zakynthos (Griechenland), Cres und Krk (Kroatien).