Die seit kurzem auch nach Mallorca fliegende Airline „Marabu“, eine Condor-Tochter, hat am Donnerstagabend erneut für chaotische Szenen an einem der Abflug-Gates im Münchner Flughafen gesorgt. Wütende Passagiere, die nach Medienberichten bereits seit mehr als 15 Stunden am Airport auf ihren Flug nach Korfu warteten, gingen auf Mitarbeiter am Check-In-Schalter los, weil sie nicht mit an Bord gelassen wurden. Grund: Die von Marabu ausgeliehene Maschine hatte nicht genug Platz für alle vorgesehenen Passagiere. Daraufhin brach das Chaos aus. Mehrere, von den Mitarbeitern der Airline zur Hilfe gerufene Bundespolizisten mussten die aufgebrachten Urlauber im Zaun halten, um Handgreiflichkeiten zu verhindern.

Ähnliche Nachrichten Annullierungen und weinende Passagiere: Wieder Flug-Chaos bei neuer Mallorca-Airline Marabu Neuer Mallorca-Flieger Marabu: Zahlreiche Pannen in den ersten Tagen des Flugbetriebs Die seit etwas mehr als einem Monat operierende Fluggesellschaft sorgte bereits in den vergangenen Wochen immer wieder für Negativschlagzeilen. So kam es auch auf Flügen von München nach Mallorca zu Verspätungen oder gar kompletten Stornierungen. Am vergangenen Sonntag startete beispielsweise eine Maschine von der bayerischen Landeshauptstadt nach Palma erst mit rund sechs Stunden Verspätung, statt um 20 Uhr abends landeten die Urlauber um kurz vor halb zwei in der Nacht auf der Insel. "Es gab weinende Menschen, verzweifelte Menschen, verärgerte Menschen. Ein sehr trauriger Anblick", sagte ein Betroffener gegenüber den Medien. Die zum deutschen Ferienflieger Condor gehörende Marabu schlägt sich seit ihrem Markteintritt mit dem Jungfernflug von München nach Palma am 15. April mit zahlreichen Problemen herum. Das einzige Flugzeug, ein Airbus 320 Neo, fiel nach Informationen des Fachportals "Aero-Telegraph" wegen eines technischen Defekts auf Lanzarote aus. Die Situation spitzt sich seitdem weiter zu, weil sich die Indienststellung des zweiten eigenen Flugzeugs verzögert. Aus diesem Grund muss die neue Airline Flugzeuge bei anderen Gesellschaften anmieten, die jedoch oftmals nicht über die notwendigen Sitzplatzkapazitäten verfügen.