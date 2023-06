Wer von Palma aus in den Südwesten von Mallorca fährt, kommt an nicht wenigen bildschönen Calas und breiteren Stränden vorbei. MM präsentiert einige, die man gesehen haben muss. Die erste nennenswerte Bucht, die man erreicht, ist die Cala Major. Der Strand wird unter anderem vom Nixe-Palace-Hotels geziert, in welchem sich ehedem Weltstars wie Grace Kelly aufhielten. Typisch für diese Cala ist, dass die Meerestemperatur hier oft höher als woanders ist.

Cala Major

Cala Comtessa

Die Cala Comtessa ist einer der drei Illetes-Strände

Fährt man weiter, erreicht man die bereits auf dem Gebiet der Gemeinde Calvià befindlichen drei Illetes-Strände. Die jedoch füllen sich im Sommer recht schnell, besonders an der Cala Comtessa hat man dann größte Mühe, ein Plätzchen zu finden. Die Beliebtheit dieser Strände liegt auch daran, dass viele Einwohner von Palma mit der Buslinie 4 die Buchten erreichen können.

Oratori-Strand

Der Oratori-Strand von Portals Nous

Ein bisschen weniger beengt geht es am Oratori-Strand beim Hafen Puerto Portals zu. Wer hierhin findet, kann neuerdings einen von der katholischen Kirche gemanagten Chiringuito besuchen, das Tagbha. Der Strand verfügt wie die meisten anderen in der Gegend auch über einen Liegenverleih, gut essen kann man auch in einem der Restaurants im Yachthafen.

Palmanova und Magaluf

Der Strand von Palmanova

Wer mehr Platz sucht, ist an den Stränden von Palmanova und dem sich anschließenden Sandstreifen von Magaluf bestens aufgehoben. Der Vorteil hier ist, dass sich der Trubel etwas verläuft. Bars und Restaurants jeglicher Preisklassen sind reichlich vorhanden. Die fast blütenweißen Strände fallen sanft ab, man kann größere Strecken ins Wasser laufen.

Peguera-Playas

Die Cala Fornells

Der nächste Ort mit schönen Stränden ist die Deutschen-Hochburg Peguera. Hier bietet der Palmira-Strand Auslauf und jede Menge Gastronomie, die beiden angrenzenden Strände Torà und Romana kommen etwas heimeliger daher. Besonders viel Flair findet man an der Cala Fornells vor, wo man vor allem vom Petit-Hotel einen Traumausblick auf die Bucht hat.

Camp de Mar

Der Strand von Camp de Mar

Der wohl vornehmste Strand auf der Strecke Richtung Andratx ist die Playa Camp de Mar. Das Zuckerl dort ist das auf einem Mini-Inselchen befindliche Restaurant Illetas, das malerisch auf einer Holzbrücke erreichbar ist und dessen Paellaspezialitäten auch jenseits der Insel bekannt sind. Camp de Mar verfügt über teils sehr gute Hotels wie etwa das Zafiro, im Campino-Restaurant kann man lukullisch essen.