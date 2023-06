Eine Computer-Panne hat am Freitagmittag am Flughafen von Palma de Mallorca für Chaos gesorgt. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, sei das System der Flugüberwachung Enaire zeitweise abgestürzt, was vor allem Folgen für startende Flüge hatte. Hier kam es teilweise zu mehrstündigen Verspätungen. Betroffen waren Verbindungen nach Deutschland und Resteuropa, aber auch aufs spanische Festland.

⚠️ Fallo en el sistema informático Sacta de la región Este. Importantes demoras por seguridad tanto en vuelos con destino aeropuertos del este peninsular y Baleares como sobrevuelos de la región Este (en rojo). Esperemos que los técnicos de mantenimiento puedan solucionar el… pic.twitter.com/R3c1eljkvR — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) June 30, 2023 Ähnliche Nachrichten Mallorca-Airline Marabu sorgt für Riesen-Zoff am Münchner Flughafen Mehr ähnliche Nachrichten Eine MM-Leserin meldete sich bei der Redaktion und schrieb: "Ich sitze im Flieger und hier gibt es ein bisschen Revolte, alle sind unzufrieden, die Ansage des Kapitäns war so leise, dass sie niemand verstanden hat." Erst eine Stunde später konnte die Maschine mit der Frau in Richtung Madrid abheben. Am Nachmittag teilte die Luftüberwachung mit, man stelle nach und nach wieder die Normalität her. Zu Verspätungen könne es aber weiter kommen. Betroffen war offenbar das System SACTA vor allem im Luftraum über Katalonien, den Balearen und der Region Valencia. Bei SACTA handelt es sich um ein Programm, das die Kontrolle des Luftraums teilweise automatisiert durchführt.