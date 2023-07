Das Fünf-Sterne-Hotel St. Regis Mardavall Mallorca Resort ist um eine Attraktion für seine Gäste reicher: Am Donnerstagabend war es die Präsidentin der bayerischen Schörghuber-Gruppe, Alexandra Schörghuber, die den Mar Sea Club im Rahmen des traditionellen Sommerfests den mehr als 300 Geladenen vorstellte. Es handelt sich um ein neues Angebot im weitläufigen Garten des Luxushotels im Südwesten der Insel bei Calvià. Von den luftigen Terrassen in einem erhöhten Bereich der Außenanlage bietet der neue gastronomische Bereich im Schatten von Kiefern spektakuläre Aussichten auf das Meer und die Küste von Palmanova sowie lukullische Gerichte und Cocktails.

In ihrer Begrüßungsansprache auf Spanisch betonte Alexandra Schörghuber die Verbundenheit der deutschen Unternehmensgruppe mit Mallorca und der balearischen Gesellschaft. Mit dem neuen Mar Sea Club, der auch für nicht übernachtende Gäste offen sei, habe sich die Schörghuber-Gruppe neben ihren Hotels und Golfplätzen seit fast 30 Jahren – das Jubiläum steht 2024 an – auf der Insel wirtschaftlich engagiert und hochwertige touristische Angebote geschaffen.

Jordi Vila, CEO der Gruppe in Spanien, betonte seinerseits die Bedeutung des Qualitätstourismus für Mallorca. Die Hotel- und Gastronomie in diesem Segment habe in den vergangenen Jahren inselweit stark zugenommen. Hotels, die auf Qualitätstourismus setzen, schaffen mehr Arbeitsplätze als eine Herberge im untersten Segment. Das Gästeaufkommen im Premiumsegment sei zudem deutlich weniger krisenanfällig. Der Qualitätstourismus biete darüber hinaus für die Hotels die Chance, die saisonale Abhängigkeit zu verringern und ganzjährig zu öffnen sowie dadurch ganzjährig Auskommen und Arbeitsplätze für die Mitarbeiter und bei den Zulieferern zu schaffen.

Calivàs neuer Bürgermeister José Antonio Amengual erklärte in seiner Ansprache, die jahrelangen Bemühungen der Schörghuber-Gruppe zur Entzerrung der saisonalen Abhängigkeit entsprechen unmittelbar der Tourismuspolitik, wie er sie auch für seine Gemeinde anstrebe. Hier sei man ganz auf einer Linie und werde eng kooperieren. Der politische Quereinsteiger bei den Konservativen sagte, er hoffe, noch viele Jahre bei den spektakulären Sommerfesten der Schörghuber-Gruppe als Bürgermeister dabei sein zu können.

Eine der holzgetäfelten Freiluftterrassen des Mar Sea Clubs mit Blick aufs Meer. Fotos: Mardavall

Der neue Mar Sea Club, der nach den Worten des Hoteldirektors Stijn Oyen vorerst bis Ende Oktober geöffnet haben wird, bietet frische und leichten Gerichte mit den besten lokalen Produkten aus dem Meer und vom Land. Das Dekor lehne sich an jenes der Innenräume des Hotels an, mit edlen Materialien und einer vom Meer und der Natur inspirierten Farbpalette. Die Küche des Clubs offeriert ihren Gästen mediterrane und lateinamerikanische Genüsse wie unter anderem Gillardeau-Nikkei-Austern, Meeresfrüchte-Ceviche, Nikkei-Lachs-Tiradito, Perlenkaviar mit Blinis, Crème fraîche, blauer Hummer mit Knoblauch und Weißwein oder Tataki vom Thunfisch.