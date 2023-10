Wer sich offiziell ein "Leading Hotel of the World" nennen darf, gehört zur absoluten Oberklasse der Branche. Diese Gütesiegel wurde bereits im Jahr 1928 kreiert, in mehr als 80 Ländern ist es vertreten, und das mit 430 Edelherbergen. Um auf die Liste zu kommen, müssen die Betreiber Jahr für Jahr strenge Kontrollen über sich ergehen lassen. 30 dieser ehrenwerten Häuser befinden sich nach aktuellen Angaben in Spanien, vier davon auf Mallorca.

Mit dabei ist das Hotel de Mar Gran Meliá, das sich in der Nähe der berühmten Illetes-Strände bei Palma befindet. Es gilt als architektonisches Juwel und ist von einem privaten Kiefernhain umgeben. Hier kommen nur Gäste hinein, die über 15 Jahre alt sind. In Gehweite befindet sich auch der kleine Cas-Catalá-Strand. Hotel Castell Son Claret Das zweite Insel-Hotel, das zu den "Leading Hotels of the World" zählt, ist das Castell son Claret, das dem deutschen Inselfreund und Milliardär Klaus-Michael Kühne gehört. Es befindet sich in einem weiten, lieblichen Tal bei Es Capdellá, der markante Galatzó-Berg kann beobachtet werden. Das renovierte Schloss verfügt über 43 Zimmer und zwei Luxus-Restaurants namens Sa Calastra und Olivera. Das dritte Haus im Reigen ist das Cap Vermell Grand Hotel unweit vom Fischerdorf Canyamel. Es wurde wie ein Dorf angelegt und schmiegt sich an einen Hang. Das Voro-Restaurant wartet mit zwei Michelin-Sternen auf. Das indische Restaurant "Crossing" des Chefs Jitin Joshi bietet Edelkost vom Subkontinent. Zu dem Edelkomplex gehört auch ein Golfplatz. Hotel Es Princep Das vierte Inselhotel, das das Gütesiegel trägt, ist das Boutique-Hotel Es Princep in Palma: Dieses verfügt über einen Swimmingpool auf dem Dach und befindet sich nahe den Resten der mittelalterlichen Stadtmauer.