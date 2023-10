Die US-Fluggesellschaft American Airlines plant die Einrichtung einer neuen Direktverbindung zwischen Miami und Palma, die bereits im kommenden Jahr aufgenommen werden soll. Vorgesehen ist mindestens ein Flug pro Woche zwischen der Küstenstadt im Bundesstaat Florida und dem Flughafen Son Sant Joan. Hintergrund: Der Airport Miami ist ein wichtiges Drehkreuz für mehrere US-Destinationen von mallorquinischen Hotelketten wie die Dominikanische Republik, Kuba, Aruba und Mexiko.

American Airlines will damit an den Erfolg der saisonalen Verbindung Palma-New York anknüpfen, die seit 2022 von United Airlines angeboten wird, deren Zahl an Buchungen in diesem Jahr um 32 Prozent gestiegen ist. In diesem Fall ist es American Airlines, die wie Iberia Mitglied der Oneworld-Allianz ist, die Mallorca ins Visier genommen hat, um das Projekt von United Airlines zu kopieren und eine neue Fluglinie zu eröffnen. Die USA nehmen Mallorca als Urlaubs- und Geschäftsreiseziel immer stärker ins Visier, was eine gute Nachricht für die touristischen und wirtschaftlichen Interessen Palmas und der Insel im Allgemeinen ist.

Genauere Informationen zu Preisen und Frequenzen für Flüge von und nach Miami will American Airlines in den kommenden Wochen bekanntgeben.