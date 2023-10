Eine Schar von Möwen hat es sich am Ufer des Kanals gemütlich gemacht. Unterdessen gibt ein Straßenmusikant Evergreens zum Besten. Von der schmalen Fußgängerbrücke, die über den Kanal verläuft, erkennt man am Horizont Boote, die im Hafen von Palma de Mallorca festgemacht haben. Dieses idyllische Szenario gibt es inmitten der Altstadt, nur einige Gehminuten entfernt vom touristischen Trubel und vollen Straßen – und zwar am Paseo Mallorca.

Dabei handelt es sich um eine von Bäumen gesäumte und aufwendig bepflanzte Straße in Palma, die parallel zum Kanal Torrent de Sa Riera verläuft. Der Ausgangspunkt der imposanten Allee ist die Plaça Porta Santa Catalina, an dem sich die obige kleine Fußgängerbrücke befindet. Dort ist auch das Es Baluard Museum für zeitgenössische Kunst situiert. Kunstliebhaber können dort wechselnde Ausstellungen besuchen. Auf der Plaça findet zudem in regelmäßigen Abständen ein kleiner Secondhandmarkt statt. Wenige Meter weiter steht das Vier-Sterne-Hotel Saratoga, das an verschiedenen Wochentagen zu Live-Musik und Jazz-Sessions einlädt.

Auf der linken Seite des Torrent de Sa Riera befindet sich das zeitgenössische Es-Baluard-Museum.

Weiter unten kreuzt sich der Paseo Mallorca mit der belebten Einkaufsstraße Avenida Jaume III. und führt von dort hinab bis zur Avenida Portugal. In den versteckten Gassen und Seitenstraßen gibt es das ein oder andere Juwel zu entdecken, sei es eine typisch mallorquinische Bäckerei „Forn” oder eine ausgefallene Boutique.

Unter der Woche sind gleichauf Berufstätige und Urlauber in der Gegend unterwegs. Am Paseo Mallorca beginnt nämlich auch die Buslinie A1, die zwischen Altstadt und Flughafen verkehrt. Entlang des Paseo gibt es Bänke zum Ausruhen sowie Cafés, Bars und Restaurants, dazu zählen unter anderem die Vermutería Sant Jaume, Blockhaus, Brassclub oder das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Adrian Quetglas. Auf der gegenüberliegenden Seite der Allee befinden sich unter anderem eine Polizeistation und das Verlagshaus der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, dem Mallorca Magazin und der englischsprachigen Zeitung Mallorca Bulletin. Folgt man dem Paseo Mallorca in Richtung Hafen, gelangt man zum Sa Feixina Park. Die familienfreundliche Anlage verfügt über einen Spielplatz. Hin und wieder finden dort zudem Veranstaltungen und Themenmärkte statt.

Entlang der Allee befinden sich zahlreiche Restaurants, Bars und Cafés.

Der Park und die Allee grenzen an Palmas Gastro-Viertel Santa Catalina, das unter anderem für seine Bars, Restaurants und seinen Lebensmittelmarkt bekannt ist. In den Straßen mit kleinen Häusern und Jugendstilvillen gibt es zudem zahlreiche Designerboutiquen und Secondhandläden. Cocktailbars und Musikcafés befinden sich hier neben rustikalen Kneipen. Am Wochenende finden dort die inseltypischen Partys am Nachmittag „Tardeo” statt. Eine Gegend, die sich neben den bekannten touristischen Höhepunkten durchaus zu entdecken lohnt.