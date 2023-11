Die international renommierte Reisezeitschrift Condé Nast Traveler empfiehlt Mallorca für das kommende Jahr eindringlich als Reiseziel. Die Insel wurde in eine Liste von insgesamt zwölf Orten in Europa aufgenommen, die sogenannten "Best Places To Go". Neben Mallorca ist laut einer Pressemitteilung auch die Autonomieregion Asturien aufgeführt.

Als Begründung für die Erwähnung der Insel wurden mehrere Eröffnungen von Luxushotels und im kommenden Jahr anstehende Einweihungen in diesem Segment angegeben. Auch die große Bandbreite an edlen Restaurants mit Michelin-Sternen und die guten Flugverbindungen waren ausschlaggebend für die Entscheidung. In der Condé-Nast-Liste werden nicht nur Inseln und Regionen aufgeführt, sondern auch Städte, Viertel und ganze Staaten. Besonders hervorgehoben wurde die Eröffnung des High-End-Hotels Son Bunyola bei Banyalbufar, das dem britischen Milliardär Richard Branson gehört. Erwähnt wurden auch die Zel-Hotels-Kette, die von Tennisstar Rafa Nadal zusammen mit der Kette Meliá ersonnen wurde und die im kommenden Jahr anstehende Einweihung des Four-Seasons-Hotels auf der Halbinsel Formentor. Condé Nast ist ein US-amerikanischer Medienkonzern, das auch Dependancen in Deutschland und Spanien unterhält. Die Zeitschrift Traveler konzentriert sich seit Jahrzehnten auf Luxus in allen möglichen Variationen