Die Basken gelten als die eigensinnigsten und speziellsten Spanier. Doch spätestens hier würde ein richtiger Baske einwerfen: „Halt! Wir sind keine Spanier”. Die Leidenschaft vieler Basken ist das Harri Jazotzailek, Steine stemmen nach Obelix-Art. Für diese uralte baskische Sportart hat Joseba aus dem kleinen Küstenort Orio sogar seine zwölfjährige Tochter begeistern können. Zusammen touren Vater und Tochter durchs Land und nehmen an Wettkämpfen teil.

Die heimliche Hauptstadt des Baskenlandes, auf baskisch „Euskal Herria”, ist San Sebastián. Die Perle am Golf von Biskaya ist die Sommerresidenz der spanischen Könige. Hierher flüchteten schon vor 100 Jahren die Aristokraten des Landes, wenn das Thermometer in Madrid die 40 Grad Marke erreichte. Dementsprechend ist San Sebastián eine herausgeputzte Kleinstadt, dessen Plätze, Straßen und vor allem Restaurants an das imperiale Spanien erinnern. Die politische Hauptstadt des Baskenlandes und auch das wirtschaftliche Herz ist Bilbao.

Von hier kommt auch Iñigo Sobradillo mit seiner wohl coolsten Innovation der Region: Einem Batterie-betriebenen Surfboard mit Jetantrieb. Eines Tages saß der 36-Jährige auf seinem Windsurfboard und es war einfach kein Wind da. Die Idee zu einem völlig unabhängigen E-Surfboard war geboren. Heute flitzt der Ingenieur mit fast 60 Kilometer pro Stunde durch die Buchten der Biskaya und vertreibt sein Board weltweit.

Die Reportage „Das Baskenland – Verwunschen, verschroben & widerspenstig?” nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise durch den Norden Spaniens. Zu sehen ist sie am Dienstag, 28. November, ab 13 Uhr auf Servus TV.

Übrigens: Wer von Mallorca aus einmal den Norden Spaniens entdecken mag, der kann das von Palmas Flughafen Son Sant Joan machen. Die Fluggesellschaften Vueling und Air Europa bietet auch in den Wintermonaten täglich Verbindungen nach Bilbao an. Nach San Sebastián kommt man zum Beispiel mit Iberia mit Zwischenstopp in Madrid.