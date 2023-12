Die Modewelle, in der Altstadt von Palma de Mallorca Boutique-Hotels einzuweihen, geht unvermindert weiter. Jetzt wurde die Kommune um einen dieser Gebäudekomplexe reicher. Es handelt sich um das Nobis-Hotel, das sich in einem der ältesten Paläste der Stadt befindet. Skandinavische Investoren verwandelten den heruntergekommenen Bau in eine Luxusherberge.

Das Hotel verfügt über 37 Zimmer und Suiten, ein hauseigenes Restaurant und eine Bar, eine Lounge, eine Sonnenterrasse mit Liegen, eine Dachterrasse und ein Spa. Das einfachste Zimmer kostet derzeit 404 Euro pro Nacht bei Booking.com. Dafür bekommt man immerhin nach Angaben des Hotels ein besonders großes Bett.

Sowohl in den Unterkünften als auch in den öffentlichen Bereichen finden sich viele historische Elemente, darunter eine vertäfelte Decke in der Lobby mit arabischen Inschriften und jahrhundertealte Keramikfliesen. Dort, wo einst ein Brunnen war, erwartet ein kleiner Swimmingpool nun die Gäste. Im Signature-Restaurant kredenzt der Küchenchef Xema Álvarez mallorquinische Spezialitäten.

In den vergangenen Jahren waren in der Altstadt zahlreiche dieser sogenannten Boutique-Hotels eröffnet worden, die auch im Winter besucht werden können. Dazu gehören das Sant-Jaume-Hotel, die beiden Häuser Cort und Cappuccino am Rathausplatz und das vielfach preisgekrönte Es-Princep-Hotel. Diese Hotels richten sich an wohlhabende Inselfreunde.