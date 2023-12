Erstmals in seiner Geschichte hat der Flughafen von Palma de Mallorca in diesem Jahr mehr als 30 Millionen Reisende abgefertigt. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Flughafenbetreibers Aena von diesem Dienstag hervor. Demnach zählte der Airport der Insel in den Monaten Januar bis November 30.067.072 Fluggäste – 8,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Alleine im November nutzten knapp 1,1 Millionen Reisende den Flughafen Son Sant Joan, 13,8 Prozent mehr als im November 2022, wobei rund 612.000 Passagiere auf nationale Verbindungen (plus 4 Prozent) und 486.000 auf internationale Routen (plus 27 Prozent) entfielen. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um knapp 9 Prozent auf etwa 9900.

Der Flughafen von Palma de Mallorca ist, gemessen an der Zahl der Passagiere, der drittgrößte Spaniens nach Madrid-Barajas (etwa 50 Mio. Reisende) und Barcelona-El Prat (etwa 40 Mio.). In Deutschland fertigt der Flughafen Düsseldorf in etwa so viele Reisende ab. Kaum ein anderer EU-Flughafen bietet so viele Verbindungen zu großen und kleinen Airports in Deutschland an wie Palma.

Die Fluggäste am Airport auf Mallorca verteilen sich auf vier Module. Vom Bereich A gehen Nicht-Schengen-Flüge ab, vom Bereich B die Verbindungen zu den Nachbarinseln und von den Bereichen C und D die Flüge zum Festland sowie in andere EU- und Schengen-Länder. In den Wintermonaten, wenn am Flughafen wenig los ist, finden oft großangelegte Umbau- und Modernisierungsarbeiten statt.