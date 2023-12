Von Winterruhe ist bei der mallorquinischen Hotelgruppe Viva nichts zu spüren. "Die Saison war zwar lang, dennoch arbeiten wir bereits mit voller Kapazität an der nächsten", erklärte Yauheni Beliy, kaufmännischer Direktor der Hotelkette in einer Pressemitteilung. Neben dem kommenden Jahr habe man auch einen signifikanten Anstieg von Buchungsanfragen für 2025 festgestellt, sodass das Unternehmen beschlossen hat, mit dem Verkauf von Unterkunftplätzen für das übernächste Jahr zu beginnen. Damit sei Viva Hotels die erste Hotelkette in ganz Spanien, die mit dem Verkauf ihrer Zimmerkontingente für 2025 begonnen habe.

Bereits ab der kommenden Saison wird es bei Viva Hotels zahlreiche Neuerungen geben. Dies betrifft die Neuausrichtung und Umgestaltung mehrerer Ferienunterkünfte. So wird beispielsweise die Außenanlage des Cala Mesquida Suites & Spa einer Komplettrenovierung unterzogen. Dazu gehört die Installation eines neuen Poolbereiches mit Solarium und Bar. Auch das Erscheinungsbild der Anlage in Cala Mesquida bekommt eine Imagekur verpast. So wird ein Teil der Kunstsammlung von Viva-Gründer Pedro Pascual die Innenräume der Anlage schmücken. Außerdem soll das Hotel ab der kommenden Saison Workshops und Ausstellungen bekannter mallorquinischer Künstler beherbergen. Geplant ist auch eine stufenweise Neugestaltung weiterer Hotels der Kette, die kurz- und mittelfristig zu einer Qualitätssteigerung des Angebotes der Kette führen soll.