Das Preisniveau von Mallorca und der Türkei gleicht sich für Urlauber immer mehr an. Darauf wies der Chef des Reisekonzerns Tui, Stefan Baumert, in einem Interview mit "Travelbook" hin. "Die Preise steigen um mehr als fünf Prozent, und in der Hochsaison sehen wir inzwischen sogar oft höhere Preise als bei Reisen nach Mallorca", sagte der Manager. Die Kursentwicklung des türkischens Liras habe irgendwann aufgehört, das zu kompensieren.

Auf Mallorca angesprochen fügte Baumert hinzu: "Unsere Lieblingsinsel ist fast preisstabil, wenn man die Summe aus Flug- und Hotelkosten heranzieht. Da liegt die Preissteigerung bei gerade mal einem bis zwei Prozent. Gleichzeitig bekommt man in der Türkei in der Regel noch immer etwas mehr für das Geld. Insofern stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis dort nach wie vor. In diesem Jahr wollen wir allein aus Deutschland erstmals mehr als eine Million Gäste dorthin bringen."

MM hat sich unter Türkei-Urlaubern umgehört. Zwar sind die Preise, vor allem in touristisch geprägten Regionen, gestiegen, im Vergleich mit Deutschland und auch Mallorca sind sie aber moderat. Ein Abendessen für vier Personen in der Großstadt Bursa in der Nähe von Istanbul kostet rund 1500 Lira. Das sind umgerechnet 45,57 Euro. Für eine Jeans muss man mit 900 bis 1200 Lira rechnen, also zwischen 27 und 36 Euro. Sehr teuer sind alkoholische Getränke, da in den vergangenen Jahren die Besteuerungen extrem gestiegen sind. Ein halber Liter Bier kostet im Supermarkt rund zwei Euro. Aktuell sind ein Euro knapp 33 türkische Lira Wert.