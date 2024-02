Das Fünfsterne-Hotel Cap Vermell in Canyamel im Nordosten von Mallorca hat eine vielbeachtete Auszeichnung bekommen. Das internationale Luxusnetzwerk "Serandipians by Traveller Made" ehrte das Management mit dem Preis "1st Grand hotel Champion – 2024". Diese Auszeichnung geht nur an Edelhotels, die jenseits des üblichen Luxusprogramms Extra-Leistungen auf dieser Ebene bieten.

Antoni Mir, der Chef der an einem malerischen Berghang gelegenen Herberge, zeigte sich begeistert über die Ehrung. Man sei stolz und sehe die harte Arbeit der vergangenen Jahre belohnt, sagte der Manager. Mit Leidenschaft könne man viel erreichen. Das Cap Vermell Grand Hotel gehörte früher dem Hyatt-Konzern und sieht aus wie ein mallorquinisches Dorf. Mehrere Edel-"Chefs" schwingen dort ihre Kochlöffel, von der Poollandschaft aus hat man einen weiteren Blick über das Inselinnere. Selbst im Winter ist das Zimmer nicht für weniger als 300 Euro pro Nacht zu haben.