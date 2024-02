An der Playa de Palma auf Mallorca haben Feierende bald wieder eine neue, alte Adresse. Direkt am "Ballermann 6" wird der legendäre Club Joy Palace wiedereröffnet. Im Universal Hotel Neptuno fährt man laut der Hotelkette "im neuen Look und mit einem innovativen Konzept" auf. Mit Beginn der Sommersaison dieses Jahres soll es losgehen. Das teilte das aus der Schweiz stammende Unternehmen am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Dabei soll das Design "geschickt an die Vergangenheit" erinnern, während es "gleichzeitig modern und zeitgemäß ist".

Der Betrieb des Hotels, des Restaurants und auch des Clubs werde im April dieses Jahres starten, sagte ein Sprecher von Universal Hotels auf MM-Nachfrage. Noch befinde man sich in der Renovierungsphase. Der Plan der Hotelbetreiber ist es, für Essen, Trinken und Tanzen den passenden Rahmen zu bieten. Bekannte und angesagte DJs sollen die richtige Musik auflegen. Auf der Speisekarte reicht die Auswahl den Betreibern zufolge "von international inspirierten Gerichten" bis zu "hochwertigen Cocktails". Feiern, trinken und tanzen: Das geht in dem Joy Palace an der Playa de Palma. Foto: Universal Hotels Show-Acts sollen in dem Vier-Sterne-Hotel, das sich ausschließlich an Erwachsene richtet, "vom späten Vormittag bis in die Nacht ein Garant für eine ausgelassene und gute Stimmung in niveauvoller Umgebung" sein. Das Universal Hotel Neptuno liegt direkt an der Playa de Palma auf Mallorca an der berühmten Feiermeile nahe dem "Ballermann 6". Es ist in den vergangenen Monaten renoviert worden und verfügt über 114 Zimmer.