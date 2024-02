Der bei deutschen Mallorca-Urlaubern beliebte Partytempel Megapark am Balneario 5 an der Playa de Palma startet bereits Ende März in die neue Saison. Hierfür sucht die Großraumdisko händeringend neue Mitarbeiter, was sie über den Instagram-Account publik gemacht hat.

In den sozialen Netzwerke ist die Jobanzeige gleich in vier verschiedenen Sprachen geschaltet – Deutsch, Spanisch, Englisch und Niederländisch. Vorrangig werden auf Mallorca Restaurant-Kellner, VIP-Kellner und Promoter gesucht. Bewerben kann man sich online über einen Link des Megaparks, in dem auch die Anforderungen beschrieben werden. Die neuen Mitarbeiter sollten zwischen 20 und 40 Jahre alt sein, mindestens sechs Wochen Zeit haben sowie teamfähig und kommunikativ sein. Von den Sprachkenntnissen sind Deutsch und Englisch unabdingbar. In der Stellenausschreibung gibt der Partytempel bekannt, dass Unterkunftsmöglichkeiten auf der Insel vorhanden seien. Für feierwütige Besucher öffnet der Megapark seine Pforten am Gründonnerstag, also dem 28. März 2024, beim Soft Opening. Wer richtig partyhungrig ist, muss sich allerdings noch einige Wochen bis zum großen viertägigen Saison-Opening gedulden, das mit vielen bekannten Ballermann-Sängern, wie Lucas Cordalis, Mickie Krause und Lorenz Büffel, vom 25. bis zum 28. April 2024 stattfindet. Der Megapark gilt unter deutschen Partytouristen neben dem Bierkönig als das Non-Plus-Ultra an der Playa de Palma. Er gehört dem Vergnügungsunternehmer Bartolomé Cursach. Während der Hochsaison ist er jeden Tag brechend voll. Zwei Jahre lang war er wegen der Corona-Pandemie geschlossen geblieben.