Die neue Kölner Airline Leav bietet während der nordrheinwestfälischen und rheinlandpfälzischen Osterferien Flüge von der Domstadt nach Mallorca an. Laut einer Pressemitteilung hebt sie zwischen dem 23. und dem 30. März sie an sieben Tagen in Folge um 11:11 Uhr in Köln/Bonn Richtung Palma ab. Am 11. November um 11:11 Uhr wird am Rhein alljährlich die Karnevalssaison eingeläutet.