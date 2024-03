Mit einer spektakulären Party ist Mallorcas Luxushotel Cap Vermell Gran Hotel bei Canyamel im Nordosten am Wochenende in die neue Saison gestartet. Zu den geladenen Gästen im großen Ballsaal der exklusiven Hotelanlage zählten handverlesene Vertreter der mallorquinischen Gesellschaft, Influencer und Medienvertreter sowie auch die ersten Hotelgäste. „Der Luxustourismus ist ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum, die Beschäftigung und die nachhaltige Entwicklung auf den Balearen, und wir im Cap Vermell Grand Hotel sind sehr stolz darauf, zur Positionierung der Inseln in diesem exklusiven Segment beizutragen”, sagte Hotel-Direktor Toni Miquel in seiner Ansprache.

Aufnahme von der Saison-Eröffnungsparty im Cap Vermell Gran Hotel. Wobei das Cap Vermell Gran Hotel eigentlich gar kein Hotel ist. Tatsächlich handelt es sich bei der 2016 von der US-Hotelgruppe Hyatt gebauten und mittlerweile von der Cap Vermell Group geführten Anlage um ein Dorf in Hanglage im Tal von Canyamel. Die rund 150 Zimmer-Apartments, Suiten und Villen sind in Dutzende von Gebäudeblöcke integriert, die wiederum durch schmale Steinwege miteinander verbunden sind. Dazwischen wurden diverse Grünzonen mit üppigsten Kräuteranpflanzungen wie Lavendel oder Kamille, aber auch Olivenbäumen und Steineichen angelegt. Mitten hindurch plätschert ein künstlicher Bergbach. Das Cap Vermell Gran Hotel ist berühmt für sein außerordentliches gastronomisches Angebot. Derzeit stehen drei Restaurants zur Auswahl. Das auf mediterrane Kost spezialisierte „Balearic", das Zweisterne-Michelin-Restaurant „Voro" von Chef Álvaro Salazar sowie das „Tapas", dessen Name natürlich auch Programm ist. Auch Freunde der Kulinarik kommen in dem Hotel auf ihre Kosten. Zum Angebot der Nobelherberge zählen auch eine große Außenpool-Lounge sowie ein hauseigener Spa- und Wellnessbereich. Die Zimmerpreise liegen je nach Kategorie und Saison zwischen 600 und 1200 Euro pro Nacht. Aufgrund der abgeschiedenen Lage zählt das Cap Vermell Gran Hotel zu den exklusivsten Anlagen der Insel.