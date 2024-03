Das ehemalige Iberostar-Hotel Grand Portals Nous steht jetzt unter deutscher Leitung. Laut einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung heißt die an einem kleinen Strand befindliche Luxusherberge jetzt The Donna Portals und soll als Design-Hotel weitergeführt werden. Der ehemalige Betreiber Iberostar teilte MM auf Nachfrage mit, dass ein Zehnjahresvertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden sei. Das sei in der Branche nicht unüblich.

In der Pressemitteilung vom Montag wird Maximiliane Bauer, Inhaberin und Teil der deutschen Eigentümerfamilie des Hauses, mit folgenden Worten zitiert: „Das Haus hat einen sehr starken Charakter, mit dem wir viele spannende Geschichten erzählen können. Damit begeistern wir nicht nur das lifestyle- und kunstaffine Publikum auf Mallorca, sondern schaffen auch für die einheimische Community einen Treffpunkt, der das ganze Jahr über besteht. Unsere Gäste tauchen in eine Welt ein, in der Design nicht nur ein Nachgedanke ist, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses." Der familiäre Background wird bei der Namensgebung deutlich: Maximilianes kleine Tochter hört auf den Namen Donna. Das Edelhotel verfügt über 64 Zimmer und diverse Suiten. Im Restaurant schwingt der Spitzen-"Chef" Fernando Coradazzi den Kochlöffel. Auf dem Pool-Deck des ganzjährig geöffneten Hauses ist den Angaben zufolge Lounge-Musik zu hören. Zusätzlich verfügt das Hotel über einen 24-Stunden-Fitnessraum sowie Angebote wie Personal Training, Yoga und Pilates. Das Hotel befindet sich an einer schwer zugänglichen Stelle mit wenigen Parkplätzen. Der Strand liegt eingebettet in einer idyllischen Landschaft, füllt sich im Sommer aber so sehr, dass es schwer ist, dort einen Platz zu bekommen. Der Luxusyachthafen Puerto Portals liegt in geringer Entfernung.