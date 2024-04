Ab 1. Mai bietet die Lufthansa-Tochter Eurowings auch am Flughafen Hannover eine zusätzliche Gepäckaufgabe für Flüge unter anderem nach Mallorca am Vorabend an: Für Flüge bis 12 Uhr des Folgetages können Reisende ihr Gepäck bereits am Vortag zwischen 18 und 20 Uhr am Check-in-Schalter abgeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Hierfür erhebt Eurowings eine Gebühr von fünf Euro. An Flughäfen mit Self-Bag-Drop-Automaten ist der Service kostenlos. Dieses Angebot gilt auch an den Flughäfen Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln und Stuttgart. Eurowings ist die wichtigste Airline, die zwischen deutschen Airports und Mallorca verkehrt. Sie verbindet die Insel auch mit kleinen Flughäfen wie beispielsweise Erfurt oder Paderborn. Eurowings gilt in dieser hinsicht ls Nachfolge-Airline des im Jahr 2017 pleite gegangenen unternehemns Air Berlin.