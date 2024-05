Wie Eurowings Holidays, die auf Mallorca populäre Urlaubsmarke des größten deutschen Ferienfliegers Eurowings, in einer Pressemitteilung kommunizierte, kooperiert der Reiseveranstalter nun mit DERTOUR Deutschland und will damit neue Angebote im stark wachsenden Segment dynamisch paketierter Reisen schaffen. Die beiden Partner schüren im Rahmen der Kooperation gemeinsam Pauschalreise-Pakete für Kurzentschlossene zu beliebten Städte- und Urlaubszielen, etwa auf die Balearen, - doch auch andere Gebiete in Spanien, Italien oder Griechenland wollen die Unternehmen dabei ins Visier nehmen.

Jens Bischof, CEO von Eurowings sagte: "Wir verfügen mit unserem Netz an Eurowings Flügen und der Kompetenz, diese Flüge zu preiswerten Pauschalreisen auszubauen, über ein sehr attraktives Produkt-Portfolio. Geringe Anzahlung, kostenfrei umbuchen und günstig stornieren bis 14 Tage vor Abflug – diese Kombi an Vorteilen bietet zurzeit nur Eurowings Holidays." Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DERTOUR Group erklärte bezüglich der neuen Kooperation: "Als einer der führenden europäischen Reiseveranstalter können wir auf ein äußerst umfangreiches Hotelportfolio für unterschiedliche Zielgruppen zurückgreifen. Durch die Kombination unseres vielfältigen Hotelangebots mit Eurowings Flügen entstehen bei Eurowings Holidays attraktive Reisepakete, die sich speziell an preisbewusste Reisende und Kurzentschlossene richten." Für das der Reisen wird die Firma HLX Touristik um Karlheinz Kögel verantwortlich sein.