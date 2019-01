Norwegian schließt Basis auf Mallorca-Flughafen

Nach Germania ist auch eine weitere Mallorca anfliegende Airline in Schwierigkeiten geraten. Die Fluggesellschaft Norwegian schließt nach eigenen Angaben vom Mittwoch ihre Basen in Palma, Gran Canaria und Teneriffa. Norwegian ist hochverschuldet und will mit diesen Maßnahmen die wirtschaftliche Situation verbessern. Die skandinavische Airline steht mit 2,3 Milliarden Euro in den roten Zahlen.

Norwegian hatte im Mai 2016 mehrere Flugzeuge in Palma fest stationiert. Jetzt werden die Flugverbindungen ausgedünnt. Der wichtigste Airport, den die Airline momentan in Deutschland ansteuert, ist Düsseldorf, er wird nunmehr seltener bedient.



Die Fluglinie gilt zwar als Low-Cost-Gesellschaft, bietet aber einen Service an, der mit Komfortstandards herkömmlicher Airlines vergleichbar ist.

Auch die deutsche Fluggesellschaft Germania erlebt alles andere als angenehme Zeiten. Es gebe kurzfristig Liquiditätsbedarf, hieß es jüngst.