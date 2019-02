Laudamotion gibt neue Mallorca-Verbindungen bekannt

Die österreichische Airline Laudamotion hat am Dienstag weitere Flughäfen bekannt gegeben, die ab Juni von Mallorca aus angeflogen werden. Neben Wien, Düsseldorf, Stuttgart, München, Hannover, Münster und Salzburg bietet Laudamotion nun auch zusätzliche Abflüge und erhöhte Frequenzen zu weiteren Destinationen an. Neu im Flugplan sind Flüge ab Dresden, Rostock, Erfurt, Friedrichshafen und Nürnberg auf die Ferieninsel.

Die neuen Strecken und Frequenzen:

Dresden wird täglich angesteuert

Erfurt: Mittwoch und Sonntag

Friedrichshafen: Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag

Münster bis zu zwei Mal täglich

Nürnberg: täglich

Rostock und Mallorca verbindet Laudamotion dienstags, donnerstags und samstags.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Low-Cost-Airline ab Juni die Anzahl der stationierten Flugzeuge am Flughafen von Palma von zwei auf vier Flugzeuge verdoppelt.

Die Fluggesellschaft wirbt auf Mallorca zudem um ehemalige Germania- und Norwegian-Crews. Germania meldete Insolvenz an, Norwegian gibt die Basis in Palma auf. Laudamotion lädt zu einem öffentlichen Bewerbercasting für Kabinen- und Cockpit-Crews am 7. und 8. März in Palma ein.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Palma verkündete Laudamotion-Chef Andreas Gruber, dass es mit diesem Schritt möglich sei, für den kommenden Sommer zahlreiche neue Flugrouten und Frequenzerhöhungen von Deutschland und Österreich nach Mallorca zu eröffnen. Damit reagiere man, wie es heißt "direkt und extrem schnell", auf die veränderte Marktsituation und die gestiegene Nachfrage. 150 Laudamotion-Flieger pro Woche starten ab Sommer von PMI aus.