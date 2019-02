Inca bekommt endlich ein Stadthotel

Die Stadt Inca im Norden von Mallorca bekommt endlich ein Stadthotel. Die Einrichtung mit neun Zimmern, einer Dachterrasse und einer Bar entsteht in einer alten Bäckerei namens Can Guixe. Besitzer Antoni Navarro richtet sich vor allem an Geschäftsreisende, weshalb das Haus vor dem kommenden Messetag Dijous Bo im November fertig sein soll.

Die Investition für den Bau beläuft sich auf immerhin 1,1 Millionen Euro, mit den Arbeiten soll im März begonnen werden.

Die nicht besonders schicke, dafür aber authentische Industriestadt Inca mit Schuhmanufakturtradition ist seit jeher kein Touristenmagnet. Jahrelang gab es dort denn auch kein einziges Hotel.