September-Chaos bei Ryanair droht noch größer zu werden

Für die auch Mallorca ansteuernde Billigfluglinie Ryanair könnte der kommende Monat noch chaotischer als ohnehin schon werden. Nach dem Kabinenpersonal wollen auch die in Spanien stationierten Piloten streiken. Die Gewerkschaft Sepla kündigte am Mittwoch Ausstände für den 19., 20., 22., 27. und 29. September an.

Auch sie wollen damit gegen die Schließung der Basen in Girona und auf Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote protestieren.

Das Kabinenpersonal hatte bereits vor einigen Tagen mitgeteilt, an gleich zehn Tagen im September die Arbeit niederlegen zu wollen. Gestreikt werden soll am 1., 2., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. und 29. des Monats.