Ryanair streicht am Sonntag und Montag 14 Spanien-Flüge

Der Mallorca-Flieger Ryanair will an den beiden ersten Streiktagen des Kabinenpersonals, also am Sonntag und Montag, in Spanien 14 Flüge ausfallen lassen. Sechs sind am Sonntag und acht am Montag betroffen, wie die Billigfluglinie am Freitag mitteilte. Flüge von der und auf die Insel sind den Angaben zufolge allerdings an diesen beiden Tagen nicht betroffen.

Das Kabinenpersonal will auch am 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. und 29. September in den Ausstand treten. Außerdem überlegen die Piloten, ebenfalls die Arbeit niederzulegen, und zwar am 19., 20., 22., 27. und 29. September.

Die Mitarbeiter protestieren gegen die Schließung von vier spanischen Basen in Girona, auf Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote.