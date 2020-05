Mallorca rüstet sich zum Shoppen

Am Montag werden die großen Einkaufzentren auf Mallorca wiedereröffnet, weil die Insel von Phase 1 in Phase 2 des Corona-Exit-Plans wechselt.

In Phase 2 ist die Öffnung von Geschäften mit mehr als 400 Quadratmetern, Kaufhäusern und Einkaufszentren möglich, allerdings jeweils nur mit 40 Prozent der sonst üblichen Kapazität.

In den Shopping-Centern auf Mallorca wurde in den vergangenen Tagen alles desinfiziert und überall findet man Hinweise darauf, dass die geforderte Zwei-Meter-Distanz einzuhalten ist.

Und das sind die Öffnungszeiten:

Die Kaufhäuser El Corte Inglés in Palma (an den Avenidas und in der Jaume III.) sind montags bis samstags von 9.30 bis 22 Uhr geöffnet. Das Haus in der Jaume III. lädt auch zum Sonntagsshopping ein, voraussichtlich von 11 bis 20 Uhr.

Das Porto-Pi-Centro am Hafen von Palma kann montags bis samstags von 9 bis 22 Uhr besucht werden.

Das Einkaufszentrum Fan Mallorca an der Flughafenautobahn öffnet montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr.

Mallorca Fashion Outlet (früher Festival-Park) in Marratxí öffnet um 12 Uhr und schließt um 20 Uhr, das allerdings an allen sieben Tagen der Woche.