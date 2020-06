Spanische Grenzöffnung bringt mehr Flugverbindungen nach Mallorca

Am ersten Tag der Reisefreiheit in Spanien an diesem Sonntag, 21. Juni, steigt die Zahl der erwarteten Flüge aus Europa und dem Schengen-Raum landesweit auf 100. Das sei ein gradueller Anstieg, der sich in den kommenden Tagen fortsetze, auch wenn der Anstieg nicht allzu intensiv verlaufen werde, sagte der spanische Verkehrsminister José Luis Ábalos am Samstagabend während einer Visite des Airports in Madrid.

Bezogen auf Mallorca waren nach Angaben der Flughafen-Betreibergesellschaft Aena am Sonntag 21 Flüge auf die Insel programmiert worden, davon 8 aus Deutschland, und zwar aus Frankfurt, Düsseldorf Hamburg und Köln mit den Airlines Condor, Eurowings, Lufthansa und Ryanair.

Von spanischen Abflughäfen wurden auf Mallorca 9 Maschinen erwartet, und zwar die meisten aus Ibiza, gefolgt von Madrid und Menorca.

Aus dem übrigen europäischen Ausland führte das Flugprogramm 4 eintreffende Maschinen aus Mailand, Stockholm, London und Budapest auf.

An den spanischen Airports stehen rund 600 Kontrolleure bereit, um den Gesundheitszustand der Ankömmlinge zu prüfen. Unter ihnen befinden sich 150 Mediziner. Die Passagiere werden nach einem festgelegten Prozedere dreifach kontrolliert. Für diese Aufgabe stehen allein auf Mallorca derzeit 62 Kontrolleure bereit.

Vom 1. Juli an sind in Spanien auch Flüge außerhalb der Europäischen Union zugelassen.(as)