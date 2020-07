Bald fährt wieder eine Speed-Fähre von Mallorca nach Ibiza

Die Nachbarinsel Ibiza wird von Mallorca aus bald wieder mit einer Schnellfähre erreichbar sein. Am 12. Juli nimmt Trasmediterránea nach eigenen Angaben das Speed-Schiff Volcán de Tinamar wieder in Betrieb, mit dem man dann in weniger als drei Stunden die Strecke bewältigen kann.

Die Schnellfähre fasst 1500 Passagiere und 300 Autos und kann eine Geschwindigkeit von 26 Knoten (etwa 50 Stundenkilometer) erreichen.

Seit Mittwoch ist es auch möglich, auf einer Schnellfähre von Palma aus direkt die kleine Insel Formentera zu erreichen. Es handelt sich um die "Ramón Llull" der Gesellschaft Balearia. Seit Donnerstag gibt es auch wieder eine Frankreich-Verbindung ab Port d'Alcúdia mit Corsica Ferries. (it)